Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил о скрытой кампании разведки США против России

Американская разведка продолжает помогать Украине наносить удары по российским объектам, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа наладить диалог с Москвой. На это противоречие обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя деятельность американских спецслужб.

Поводом стала публикация журналиста Шейна Харриса в The Atlantic, посвящённая директору ЦРУ Джону Рэтклиффу. По мнению Джонсона, описанная в статье деятельность разведывательного ведомства свидетельствует о масштабной скрытой кампании против России, которая продолжается параллельно с дипломатическими усилиями Белого дома.

Как утверждает The Atlantic, Вашингтон по-прежнему снабжает украинских военных разведданными, используемыми для ударов в глубине российской территории. Американские спутники также помогают Киеву отслеживать приближение ракет и беспилотников. При этом один из бывших высокопоставленных офицеров США назвал ЦРУ ведущей американской структурой, работающей на Украине.

Более того, сотрудник разведслужбы одной из стран Балтии заявил журналу, что при нынешней администрации тайные операции американского ведомства стали активнее, чем при Джо Байдене. Джонсон рассматривает эти сведения как свидетельство расхождения между публичной политикой Трампа и действиями спецслужб.

Особенно заметным это противоречие бывший разведчик считает в ситуации с российскими нефтеперерабатывающими заводами. С одной стороны, по данным американских СМИ, разведка США оказывает Киеву поддержку, которую тот использует для ударов по объектам в России. С другой — Белый дом обеспокоен последствиями атак для мирового топливного рынка.

Ранее Трамп допускал ограничение обмена разведывательной информацией с Украиной, если удары по российским НПЗ продолжатся. При этом Вашингтон заинтересован в стабильных поставках топлива, в том числе российского дизеля, на международный рынок.

По оценке Джонсона, складывается ситуация, при которой американская разведка помогает проводить операции, способные противоречить энергетическим и дипломатическим интересам самой администрации США. Однако доказательств того, что ЦРУ действует вопреки прямым распоряжениям президента, в приведённых материалах нет.

Вопрос об ограничении американской разведывательной помощи Украине уже обсуждался в администрации Трампа. Как 14 октября сообщал Life.ru со ссылкой на Semafor, в Белом доме рассматривали возможность прекратить передачу данных для ударов по целям на российской территории. Поводом стали разногласия из-за атак на нефтеперерабатывающие предприятия. По информации журналистов, директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступал против такого решения, а сам Трамп выражал недовольство действиями Киева.