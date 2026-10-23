В США раскрыли реальные масштабы разведывательной помощи Киеву

Американские спецслужбы продолжают оказывать Украине разведывательную поддержку, несмотря на активизацию переговоров Вашингтона и Москвы по урегулированию конфликта. Масштабы этой помощи не сократились, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с работой разведывательного сообщества США.

По данным издания, американская разведка по-прежнему передаёт Киеву информацию, которую украинские военные используют в том числе для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории. Кроме того, разведывательные спутники США помогают предупреждать о приближении ракет и беспилотников.

Особую роль в этой деятельности, как утверждает The Atlantic, играет Центральное разведывательное управление. Один из отставных высокопоставленных американских офицеров, регулярно посещающий Украину, заявил журналистам, что среди работающих там представителей США именно ЦРУ занимает ведущие позиции.

Собеседник издания из разведывательных структур одной из прибалтийских стран утверждает, что при нынешней администрации американские спецслужбы стали действовать ещё активнее.

По его оценке, операции ЦРУ сейчас «намного более агрессивные», чем во время президентства Джо Байдена. При этом, отмечает источник, публичные заявления Дональда Трампа могут создавать совершенно иное впечатление о политике Вашингтона.

The Atlantic также обращает внимание на роль директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По информации журнала, он поддерживает продолжение разведывательного взаимодействия с Киевом и одновременно участвует в конфиденциальных контактах с российской стороной.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подтвердил продолжение передачи американских разведданных Украине. 13 октября президент США ответил на вопрос журналистов о возможном прекращении такого сотрудничества. До этого в американских СМИ появлялись сообщения о возможном ограничении обмена разведывательной информацией на фоне разногласий Вашингтона и Киева по поводу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.