«Трамп сильно раздражён»: В Белом доме обсуждают отключение Киева от разведданных

Президент США Дональд Трамп может ограничить передачу Украине разведывательных данных, которые используются для ударов по целям на территории России. Такой вариант активно обсуждается в Белом доме, сообщает Semafor со ссылкой на чиновника американской администрации.

«Трамп сильно раздражён. Он может отдать такой приказ», — заявил собеседник издания. По его словам, одним из вариантов может стать прекращение передачи разведданных именно по объектам внутри России.

Единой позиции в администрации США пока нет. Как утверждает Semafor, против такого шага выступает директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом окончательного решения о прекращении или ограничении обмена информацией Вашингтон пока не объявлял.

Сам Трамп накануне отрицал, что США уже прекратили делиться разведданными с Киевом. «Мы помогаем им, и мы делимся разведданными», — заявил американский президент, подчеркнув, что Вашингтон добивается прекращения конфликта.

Вопрос об американской разведывательной поддержке обострился после разногласий из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон допускал прекращение передачи разведданных в случае продолжения таких атак. Американская сторона при этом отрицала, что на переговорах Киеву прямо ставили подобный ультиматум.

14 октября Владимир Зеленский заявил, что украинские генералы действительно получали предупреждение от американских военных о возможности остановки обмена информацией. Днём ранее он также сообщил, что Украина не получила от партнёров предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву.