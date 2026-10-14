Военные США предупредили Киев о возможном отключении разведданных, признал Зеленский

Американское военное командование предупреждало Украину о возможности прекращения передачи разведывательной информации. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью NPR. По его словам, соответствующий сигнал получили украинские генералы.

«Говорили с моими генералами, не со мной. Но получали ли мы какие-либо сообщения, что это может быть остановлено? Да, мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили эту информацию», — сказал Зеленский.

При этом президент США Дональд Трамп 13 октября утверждал, что Вашингтон продолжает делиться разведданными с Киевом. На вопрос журналистов о возможном прекращении обмена он ответил отрицательно и добавил, что США помогают Украине.

Ранее СМИ сообщали, что ограничение доступа к американской разведывательной информации может стать одним из рычагов давления на Киев. Среди возможных мер также называлось воздействие на Илона Маска с целью ограничить работу Starlink, от которого зависит связь украинских военных.

Накануне Зеленский также говорил, что Украина не получила от партнёров предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву 12 октября. В Белом доме после этого не смогли сразу уточнить, продолжается ли передача такой информации.

При этом накануне США объясняли отсутствие предупреждения для Киева плохой погодой. В Киеве сочли такой аргумент недостаточно убедительным и заподозрили, что истинная причина могла быть другой.