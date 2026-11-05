Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США не обязательно заставит президента Дональда Трампа отказаться от попыток урегулировать конфликт на Украине. Несмотря на усиление внутриполитического давления, американский лидер может сохранить прежний подход к переговорам с Москвой и Киевом. Такое мнение в статье для РБК высказал бывший специальный помощник президента США Джорджа Буша — младшего Томас Грэм.

Эксперт считает, что после перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов Белому дому придётся уделять значительно больше внимания внутренней политике. Оппозиция получит дополнительные возможности для проведения слушаний и расследований, в том числе по вопросам отношений Трампа с российским руководством.

«Если демократы будут контролировать палату представителей и сенат, станет больше слушаний и расследований в отношении связей Трампа с Путиным и характера американо-российских отношений. Но это не обязательно помешает Трампу в целом продолжать делать то, чего он надеется достичь в отношениях с Россией и Украиной», — отметил Грэм.

По его словам, для продолжения дипломатической работы необязательно личное участие президента в каждом этапе переговоров. Значительную часть задач могут выполнять уполномоченные представители администрации.

В частности, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, какие инструкции Трамп даст своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу и государственному секретарю Марко Рубио. Важную роль сыграет и то, насколько свободно они смогут действовать при обсуждении возможных договорённостей.

Грэм полагает, что решающими станут события ближайших месяцев. Именно они покажут, готовы ли Соединённые Штаты использовать имеющиеся инструменты влияния, чтобы побудить Москву и Киев к компромиссам.

По итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах Конгресса. Согласно предварительным оценкам Decision Desk HQ, демократы могут получить 54 места в Сенате и 241 — в Палате представителей. Окончательный подсчёт голосов ещё продолжается.

Новый состав Конгресса начнёт работу в январе 2027 года. До этого момента республиканцы сохраняют действующие парламентские полномочия, а президент США — возможность продолжать внешнеполитические инициативы. При этом, как следует из оценки Грэма, дальнейшая судьба переговоров будет зависеть не тольк

Ранее Life.ru сообщал, что поражение республиканцев на выборах в Конгресс США может подтолкнуть Дональда Трампа к усилению давления на Киев. По оценке британской газеты The Telegraph, американский президент может попытаться ускорить урегулирование украинского конфликта, несмотря на изменение баланса сил в Вашингтоне.