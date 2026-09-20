Экс-сутенёра Magic man объявили в розыск из-за долга в 700 тысяч рублей

Magic man, известный в прошлом как организатор эскорт-услуг, официально стал фигурантом исполнительного производства. Служба судебных приставов объявила 34-летнего Андрея Фокина в розыск после четырех лет игнорирования финансовых обязательств, пишет SHOT.

Общая сумма задолженности достигла почти семисот тысяч рублей. В конце июля ведомство объединило два новых иска: просроченные банковские платежи составили 597 тысяч, еще 126 тысяч артист задолжал Федеральной налоговой службе. Процесс запущен из-за полного отсутствия взносов с 2022 года.

Официально мужчина сменил профиль и теперь называет себя независимым музыкантом. В 2023 году он записал совместную работу с Моргенштерном*. Громкий инфоповод дал старт гастрольному графику, но чарты остались равнодушны к творчеству исполнителя.

Несмотря на статус, исполнитель активно гастролирует. Стоимость частного выступления длится сорок пять минут и обходится заказчикам в четыреста тысяч. При этом организаторы обязаны обеспечить лучший отель, транспорт представительского класса и специфический набор продуктов.

Райдер Фокина детально описывает быт взыскательного должника. Помимо элитного спиртного, он требует пять бутылок пива, сэндвичи, мощные анальгетики и персональный кислородный баллон с маской для дыхания.

Параллельно ведётся торговля сомнительным эксклюзивом. За тысячу триста тридцать два рубля в год фолловеры покупают доступ в приватный телеграм-канал. Там автор публикует подробности своей биографии и анонимные истории бывших работниц сферы досуга.

Сам музыкант отрицает причастность к прежнему ремеслу. Однако девушки из индустрии заявляют обратное: мужчина якобы сохранил сеть контактов и продолжает координировать заказы, подбирая персонал по индивидуальным запросам клиентов в закрытых чатах

Ранее приставы объявили в розыск рэпера Гио Пику из-за долга почти в 400 тысяч рублей. Исполнительные производства в отношении Георгия Джиоева длятся с 2019 года.