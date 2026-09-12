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Регион
Опубликовано 12 сентября, 16:06

МВД РФ объявило в уголовный розыск блогера «Деда Архимеда»*

Обложка © VK / Дмитрий Пуркин

Обложка © VK / Дмитрий Пуркин

МВД России объявило в розыск блогера Дмитрия Пуркина*, известного под псевдонимом Дед Архимед. Его карточка появилась в ведомственной базе.

«Пуркин Дмитрий Николаевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в тексте. Детали материалов дела не раскрываются.

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Напомним, в мае 2025 года Минюст РФ включил в список иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*. Мужчина считает себя сатириком и публикует в Сети «юмористические» ролики о жизни в России и в мире, искажая происходящее. В частности он распространяет недостоверные сведения о политике страны и проведении СВО. Сейчас Пуркин* находится за пределами РФ. На его канал подписано около 460 тысяч пользователей.

* Внесён в России в реестр иноагентов.

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Татьяна Миссуми
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