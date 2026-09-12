МВД РФ объявило в уголовный розыск блогера «Деда Архимеда»*
Обложка © VK / Дмитрий Пуркин
МВД России объявило в розыск блогера Дмитрия Пуркина*, известного под псевдонимом Дед Архимед. Его карточка появилась в ведомственной базе.
«Пуркин Дмитрий Николаевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в тексте. Детали материалов дела не раскрываются.
Напомним, в мае 2025 года Минюст РФ включил в список иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*. Мужчина считает себя сатириком и публикует в Сети «юмористические» ролики о жизни в России и в мире, искажая происходящее. В частности он распространяет недостоверные сведения о политике страны и проведении СВО. Сейчас Пуркин* находится за пределами РФ. На его канал подписано около 460 тысяч пользователей.
* Внесён в России в реестр иноагентов.