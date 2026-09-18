Экс-тренер киевского «Динамо» Шовковский попался на вымогательстве

На Украине зарегистрировали уголовное производство после заявления о возможном вымогательстве $250 тысяч, в материалах которого фигурирует депутат Киевсовета и бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский. НАБУ внесло сведения в реестр по решению Высшего антикоррупционного суда, но затем передало дело полиции Киева.

Как сообщили в Бюро, 13 августа туда поступило постановление ВАКС, обязывающее зарегистрировать сведения по заявлению от 21 июля. Предварительная квалификация — вымогательство денежных средств в особо крупном размере в условиях военного положения.

При этом НАБУ не расследует дело по существу. 25 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры определил подследственность за Главным управлением Нацполиции в Киеве, поскольку этот состав преступления не относится к компетенции антикоррупционного бюро.

По данным украинских СМИ, история связана со спором вокруг помещения в Соломенском районе Киева, которое арендовала компания «Тактика», связанная с семьёй Шовковского. В здании оборудовали стрелковый тир, а после прекращения аренды возник конфликт из-за затрат на ремонт.

В опубликованных материалах фигурирует сумма $250 тысяч, которую якобы требовали компенсировать владельцы помещения. Эти обстоятельства пока являются предметом проверки и не установлены судом или следствием.

Сам Шовковский обвинения отвергает. Он называет происходящее гражданско-правовым спором и утверждает, что публикации о деле являются частью заказной информационной кампании против него. Шовковский остаётся депутатом Киевского городского совета. Пост главного тренера киевского «Динамо» он покинул в ноябре 2025 года.

Ранее Life.ru писал, что НАБУ начало проверку возможных преступлений Кирилла Буданова* за период его руководства Главным управлением разведки Украины. Поводом стали вопросы к ряду эпизодов, произошедших за шесть лет его работы во главе ведомства. В частности, вновь обсуждалась история депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который, будучи обвиняемым по делу о взяточничестве, смог выехать с Украины по письму за подписью Буданова*.

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