Экс-тренер «Родины» Хуан Диас возглавил идущий вторым в Белоруссии «МЛ Витебск»

Экс-наставник «Родины» Хуан Диас получил новую работу после ухода из московского клуба. 48-летний испанский специалист назначен главным тренером «МЛ Витебск», который сейчас идёт вторым в чемпионате Белоруссии.

О назначении Диаса сообщила пресс-служба белорусской команды. Срок его контракта с клубом не раскрывается.

Тренерскую карьеру в Испании Диас начинал с работы с юношами «Севильи», а позднее входил в административный штаб основной команды. В 2025 году специалист возглавил «Родину» и сразу добился повышения в классе: московский клуб выиграл Первую лигу и вышел в элитный дивизион.

В РПЛ «Родина» набрала пять очков после девяти туров и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место. Руководство приняло решение завершить сотрудничество с испанским специалистом, который теперь продолжит карьеру в белорусском футболе. «МЛ Витебск» 14 сентября расстался предыдущим главным тренером Филиппом Соколинским. После 21 игры команда набрала 44 очка и идёт второй в таблице, уступая «Ислочи» (45 очков), но имея матч в запасе.

Ранее Life.ru писал, что Валерий Карпин назвал Испанию, Аргентину и Францию желаемыми соперниками для сборной России. Главный тренер национальной команды отметил, что хотел бы проверить своих футболистов в матчах с сильнейшими сборными мира. Все три команды сейчас входят в число лидеров рейтинга ФИФА.