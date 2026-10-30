Экс-участник «Дома-2» Андрей Наумов украл у бойцов СВО 19 миллионов рублей

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Андрея Наумова задержали в Перми по делу о хищении выплат военнослужащих. По версии следствия, он входил в преступную группу, участники которой похищали деньги у контрактников. Общий ущерб оценивается как минимум в 19 миллионов рублей. Об этом сообщает 59.RU.

Как выяснили журналисты, Наумова задержали ещё в сентябре. Суд отправил его в СИЗО. Других предполагаемых участников группировки правоохранители начали задерживать летом.

По данным МВД, злоумышленники находили в Пермском крае потенциальных контрактников и убеждали их поступить на военную службу. За отдельную плату им обещали помочь с распределением в тыловые подразделения.

После заключения контракта подозреваемые получали доступ к банковским картам военнослужащих, на которые перечислялись положенные выплаты. Поступавшие средства участники группы, по версии следствия, присваивали. Тех, кто пытался сопротивляться, запугивали, а в отдельных случаях применяли насилие.

Личность Наумова привлекла внимание журналистов из-за его телевизионного прошлого. В конце 2016 года он появился в «Доме-2», где рассказывал, что работает заместителем директора компании и зарабатывает от 300 до 500 тысяч рублей ежемесячно.

Однако участие в проекте оказалось недолгим. Уже в январе 2017 года мужчина покинул шоу после задержания по подозрению в вымогательстве денег у знакомого предпринимателя.

Сейчас Наумову инкриминируют несколько эпизодов краж в особо крупном размере. Расследование продолжается, окончательная правовая оценка его действий будет дана судом.