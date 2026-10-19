МВД сообщило о задержании 13 подозреваемых в хищении выплат бойцов СВО

В четырёх регионах России задержали 13 человек, подозреваемых в хищении выплат у участников СВО. Средний ущерб по каждому эпизоду составил 900 тысяч рублей. Масштабную схему пресекли сотрудники МВД совместно с ФСБ и Следственным комитетом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержание 13 подозреваемых в хищении выплат бойцов СВО. Видео © Telegram / Ирина Волк

По предварительным данным, злоумышленники искали будущих контрактников в социальных сетях и мессенджерах. Чтобы завоевать доверие, они представлялись волонтёрами или региональными кураторами Минобороны и обещали помочь с оформлением документов для поступления на службу.

Под этим предлогом подозреваемые убеждали мужчин подписывать доверенности на представление их интересов в государственных органах. Получив необходимые полномочия, сообщники, по версии следствия, заключали от имени военнослужащих фиктивные браки и проводили различные сделки без их ведома.

Кроме того, аферисты получали доступ к банковским картам контрактников. На эти счета поступали единовременные выплаты и денежное довольствие, которые предполагаемые мошенники присваивали и распределяли между собой.

Задержания прошли в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал о другой крупной афере с выплатами бойцам СВО в Алтайском крае. В сентябре там задержали 13 предполагаемых участников организованной группы, ущерб от действий которой превысил 60 миллионов рублей. По версии следствия, пострадали не менее 32 человек, а организатором схемы был 44-летний мужчина, занимавший высокое положение в преступной среде. На имущество фигурантов стоимостью около 15 миллионов рублей наложили арест.

Ещё одну группу подозреваемых задержали в Екатеринбурге. Тогда раскрыть преступление помогли сотрудники банка, которых насторожила женщина, потребовавшая выдать 2,5 миллиона рублей со счёта военнослужащего. Она утверждала, что деньги срочно нужны на лечение ребёнка. Банковские работники обратились в полицию, после чего оперативники задержали посетительницу и двух её предполагаемых сообщников. Позднее следователи установили ещё одного потерпевшего, лишившегося 2,7 миллиона рублей.