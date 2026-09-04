Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 09:51

На Алтае раскрыли схему фиктивных браков с бойцами СВО на 60 млн рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Алтайском крае полиция задержала 13 предполагаемых участников организованной группы, которая, по версии следствия, через фиктивные браки получала доступ к выплатам будущих участников СВО. Предварительный ущерб превысил 60 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Среди задержанных — четыре мужчины и девять женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Правоохранители считают, что от действий группы пострадали как минимум 32 человека. Десять из них заключили браки с участницами схемы, а затем отправились в зону спецоперации.

Россиянам массово приходит СМС «Запиши голосовое» от имени друзей – открывать его нельзя
Россиянам массово приходит СМС «Запиши голосовое» от имени друзей – открывать его нельзя

По данным полиции, подозреваемые искали социально неблагополучных мужчин в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Им помогали восстановить документы и пройти медкомиссию для заключения контракта с Минобороны, при этом, как утверждают в МВД, убеждали, что служить предстоит в тылу — в частности, на строительных объектах.

Перед отправкой мужчин женщины из группы регистрировали с ними браки. После этого, по версии следствия, они получали банковские карты супругов и доверенности на распоряжение счетами. В случае ранения или гибели военнослужащего причитающиеся ему или семье выплаты также могли переходить под контроль участников схемы.

Организатором группы в МВД называют 44-летнего мужчину, которого задержали в Кемеровской области. По данным ведомства, он занимал высокое положение в преступной среде. Имущество фигурантов на сумму около 15 млн рублей арестовано.

Родственница погибшего бойца СВО отдала мошенникам 8,5 миллиона за «госнаграду»
Родственница погибшего бойца СВО отдала мошенникам 8,5 миллиона за «госнаграду»

Все 13 задержанных заключены под стражу, ещё четыре человека объявлены в федеральный розыск. Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей схеме в Красноярском крае: по версии следствия, мужчина организовывал фиктивные браки с участниками СВО, после чего получал доступ к их банковским картам и выплатам.

Сестра погибшего на СВО бойца отдала 800 тысяч мошеннику, который «сидел в окопе с телом»
Сестра погибшего на СВО бойца отдала 800 тысяч мошеннику, который «сидел в окопе с телом»

Больше новостей о расследованиях, мошенничестве и громких уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar