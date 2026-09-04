На Алтае раскрыли схему фиктивных браков с бойцами СВО на 60 млн рублей

В Алтайском крае полиция задержала 13 предполагаемых участников организованной группы, которая, по версии следствия, через фиктивные браки получала доступ к выплатам будущих участников СВО. Предварительный ущерб превысил 60 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Среди задержанных — четыре мужчины и девять женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Правоохранители считают, что от действий группы пострадали как минимум 32 человека. Десять из них заключили браки с участницами схемы, а затем отправились в зону спецоперации.

По данным полиции, подозреваемые искали социально неблагополучных мужчин в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Им помогали восстановить документы и пройти медкомиссию для заключения контракта с Минобороны, при этом, как утверждают в МВД, убеждали, что служить предстоит в тылу — в частности, на строительных объектах.

Перед отправкой мужчин женщины из группы регистрировали с ними браки. После этого, по версии следствия, они получали банковские карты супругов и доверенности на распоряжение счетами. В случае ранения или гибели военнослужащего причитающиеся ему или семье выплаты также могли переходить под контроль участников схемы.

Организатором группы в МВД называют 44-летнего мужчину, которого задержали в Кемеровской области. По данным ведомства, он занимал высокое положение в преступной среде. Имущество фигурантов на сумму около 15 млн рублей арестовано.

Все 13 задержанных заключены под стражу, ещё четыре человека объявлены в федеральный розыск. Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей схеме в Красноярском крае: по версии следствия, мужчина организовывал фиктивные браки с участниками СВО, после чего получал доступ к их банковским картам и выплатам.