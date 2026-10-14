Мошенники среди своих: Как у бойцов СВО воруют выплаты даже в госпиталях

У участников СВО похищают денежные выплаты не только посторонние мошенники, но и люди, находящиеся рядом с военнослужащими, — сослуживцы, рекрутеры и даже соседи по больничным палатам. Деньги исчезают с банковских карт, в том числе пока их владельцы находятся на лечении или числятся пропавшими без вести. О четырёх распространённых схемах рассказала журналистка Анастасия Кашеварова, которая получает многочисленные обращения пострадавших и их родственников.

Один из способов обмана связан с оформлением контрактников. Новобранцы прибывают в подразделения без банковских карт, которые должны были получить ещё на пунктах отбора. При этом выплаты за заключение контракта уже поступают на счета, а доступ к деньгам оказывается у недобросовестных посредников. В результате военнослужащие могут лишиться средств, даже не успев воспользоваться ими.

Другая схема предполагает хищение дубликатов карт, предназначенных для родственников бойцов. Военнослужащим предлагают подписать документы и конверты, обещая самостоятельно отправить их семьям. Однако отправления до адресатов не доходят, а злоумышленники получают доступ к счетам. В одном из случаев выброшенные документы случайно обнаружил дворник, который разыскал родственников и сообщил им о произошедшем.

Особенно уязвимыми оказываются раненые военнослужащие. Пока человек находится в реанимации, оставленный в палате телефон может попасть в чужие руки. Так, в Ростове-на-Дону у участника СВО из Челябинской области во время лечения похитили более 2,5 миллиона рублей. По этому делу задержали двух подозреваемых. Похожая история произошла с бойцом подразделения «Шторм Z» из Бурятии, с карты которого, по данным публикации, неоднократно снимали деньги без его ведома.

Отдельная проблема касается пропавших без вести. Перед выполнением боевых задач военнослужащие иногда оставляют телефоны, документы и банковские карты в расположении подразделений. Впоследствии вещи исчезают, а со счетов начинают списываться средства. Родственникам бывает сложно оперативно добиться блокировки карт, пока статус бойца официально не подтверждён.

О масштабах подобных преступлений свидетельствуют уголовные дела в разных регионах. В Приморском крае шестерых человек подозревают в хищении 15 миллионов рублей у девяти военнослужащих. По версии следствия, злоумышленники находили людей в трудной жизненной ситуации, помогали им заключать контракты, а затем присваивали банковские карты и сим-карты. В Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей. Ещё трое фигурантов в Вологодской области, по данным СК, могли обмануть контрактников более чем на восемь миллионов.

Крупные суммы фигурируют и в других расследованиях. В Кировской области преступная группа из семи человек, по версии МВД, похитила у 24 участников СВО более 44 миллионов рублей. В Волгоградской области расследовалось дело о хищении свыше шести миллионов с использованием поддельных доверенностей. А в Карачаево-Черкесии раскрыли схему с фиктивными браками, позволившую злоумышленникам, по данным следствия, присвоить около 35 миллионов рублей из выплат военнослужащим.

Автор публикации считает проблему системной и обращает внимание на недостаточную защищённость средств бойцов. По его оценке, правоохранительные органы зачастую подключаются уже после совершения преступления, когда деньги похищены. Поэтому военнослужащим рекомендуют внимательно проверять документы перед подписанием и не передавать банковские карты, телефоны и доступ к мобильным приложениям посторонним лицам.

«Чья ответственность? Правоохранительные органы работают уже постфактум, наказывая преступников. Но система выделения денег на бойцов такая, что очень легко на ней заработать. Сволочей это привлекает и они зарабатывают на жизни и крови других», — подчеркнула Кашеварова.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Екатеринбурге троих жителей Омска, подозреваемых в хищении денег у участников СВО. Раскрыть преступление помогли сотрудники банка, которых насторожила женщина, потребовавшая выдать 2,5 миллиона рублей со счёта военнослужащего. Она представилась его гражданской женой и предъявила доверенность, утверждая, что деньги необходимы для лечения ребёнка. Работники финансовой организации сообщили о подозрительной посетительнице полицейским, после чего её задержали вместе с предполагаемыми сообщниками. Один из мужчин попытался скрыться на Mercedes, случайно сбил свою подельницу и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Следствие установило ещё одного потерпевшего, у которого по аналогичной схеме похитили 2,7 миллиона рублей.