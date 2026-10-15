Экс-вице-премьер ДНР Зверков возглавил Правительство Белгородской области

Бывший вице-премьер ДНР Владимир Зверков стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Белгородской области. Его кандидатуру 15 октября единогласно поддержали депутаты региональной думы.

До этого Зверков несколько месяцев работал советником губернатора Александра Шуваева. В команду главы региона он пришёл 17 июня.

Ранее чиновник занимал должность заместителя председателя правительства ДНР. Там он курировал социально-экономическое развитие, инвестиционную привлекательность, а также вопросы научной и инновационной деятельности. До этого Зверков возглавлял Министерство экономического развития республики.

Вице-премьером ДНР он стал в декабре 2023 года. С 23 мая 2025-го Зверков был освобождён от должности указом главы республики Дениса Пушилина.

Вместе со Зверковым Белгородская облдума согласовала и другие назначения в региональном правительстве. Заместителями губернатора стали Константин Ткаченко и Эдуард Петрухин, первым заместителем председателя правительства — Илья Пономарёв. Депутаты также утвердили ряд вице-премьеров и нового министра финансов и бюджетной политики.

По словам губернатора, среди основных задач обновлённого правительства — сбалансированный бюджет, экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности Белгородской области, поддержка участников СВО и их семей, а также демографическая и молодёжная политика.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Инаугурация прошла 2 октября после сентябрьских выборов.