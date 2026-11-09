Компании холдинга «КДВ Групп» подали иск на 5,445 миллиарда рублей к бывшему владельцу бизнеса Денису Штенгелову*. Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Истцами выступают три структуры холдинга: ОАО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус Ком». Подробности требований пока не раскрываются. Согласно законодательству, вопрос о принятии заявления к производству суд должен решить в течение пяти рабочих дней.

Кроме того, 6 ноября суд зарегистрировал ещё один иск «Кондитерус Ком» к Штенгелову* и четырём иностранным компаниям — Flexway Fzco, Katrina Factory Fze, Smart Seven Mini Mart LLC и QP5 Europe LLC For Trade. Содержание претензий в картотеке пока не уточняется.

Также 9 ноября поступило заявление ООО «КДВ Яшкино» к компаниям KDV-Sport PTY LTD и Flexway DMCC. В этом деле Штенгелов* указан в качестве иного лица.

В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства активы «КДВ Групп». До этого холдинг принадлежал Штенгелову* и выпускал продукцию под известными брендами, включая «Кириешки» и «Яшкино».

Тогда же суд признал объединение, в которое входили предприниматель и члены его семьи, экстремистским. Позднее Дениса Штенгелова* и его отца Николая Штенгелова* включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

На фоне судебных разбирательств в конце октября в компаниях холдинга сменилось руководство. Согласно данным системы «Контур.Фокус», генеральным директором «КДВ» и «Кондитерус Ком» стал Алексей Дуранин. АО «Боавишта» и ООО «Ярче», управляющее одноимённой сетью магазинов, возглавила Мария Денисова.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший владелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов* приобрёл пентхаус в Дубае стоимостью 1,73 миллиона долларов. По данным Mash, предприниматель также продолжает судиться с российскими СМИ, требуя защиты деловой репутации. Претензии связаны с публикациями о его отце Николае Штенгелове*.

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