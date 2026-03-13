Создателей «Яшкино» и «Кириешки» внесли в перечень террористов и экстремистов

Николай и Денис Штенгеловы* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте федеральной службы. Отец и сын указаны в перечне в качестве объединения.

«Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич*, 14.05.1972 года рождения, уроженец города Томска, и Штенгелов Николай Васильевич*, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области», — говорится в сообщении.

Напомним, Денис и Николай Штенгеловы* — известные предприниматели, которые давно покинули Россию, но о родине «не забыли». Родственники активно финансируют ВСУ. Например, Николай известен холдингом «КДВ» («Кириешки» и «Яшкино»), владеет в Незалежной двумя крупными сельхозпредприятиями и даже получал от украинской армии благодарности. А его сын вывел для помощи Киеву 21 миллиард рублей. К слову, он был совладельцем печально известного кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в 2018 году.

