Пентхаус за $1,73 млн и иски к СМИ: Как и где живёт экс-владелец «Зимней вишни» Штенгелов*

Бывший совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов* купил пентхаус в Дубае за $1,73 млн. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, недвижимость находится в жилом комплексе Bluewaters. Он расположен на искусственном острове в Дубае. Стоимость пентхаусов там начинается примерно от 6,35 млн дирхамов — 1,73 млн долларов.

Одновременно бизнесмен продолжает судиться с российскими СМИ. В апреле стало известно об иске Штенгелова* к «Московскому комсомольцу» и новосибирскому ООО «Аспект». Он потребовал защитить свою деловую репутацию.

Спор касается публикаций об отце предпринимателя Николае Штенгелове*. Ранее СМИ писали, что тот получил грамоту властей Запорожской области Украины за поддержку участников так называемой АТО. Такие сведения затем фигурировали и в материалах дела Генпрокуратуры.

Штенгелов* получил широкую известность после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек. Бизнесмен был одним из совладельцев комплекса и после трагедии перечислил 192 млн рублей на компенсации семьям погибших.

Ранее Life.ru сообщал, что Дениса и Николая Штенгеловых* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. До этого суд признал их объединение экстремистским и обратил имущество семьи в доход государства. В числе активов оказался пищевой холдинг KDV Group, которому принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки» и другие.

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