Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев через суд добился выселения детского тренера Михаила Семёнова. Он должен освободить жильё 20 ноября, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Семёнов может остаться без квартиры. Видео © Telegram / Mash на спорте

Причиной многолетнего конфликта стала сделка с недвижимостью стоимостью 18 миллионов рублей, заключённая в 2021 году. Из этой суммы около 7,76 миллиона предназначались для погашения долгов Семёнова перед кредитором, а оставшиеся 10,24 миллиона, согласно договору и расписке, получил сам продавец.

Однако тренер утверждает, что деньги по расписке ему не передавали. По его версии, Малафеев согласился помочь с задолженностью, а квартиру переоформили на футболиста лишь временно. Предполагалось, что через два года Семёнов вернёт полученные средства и вновь станет владельцем недвижимости.

Финансовые трудности у тренера возникли после организации соревнований «Петербургская осень» в 2014–2015 годах. По словам Семёнова, спонсоры не выполнили обязательства, из-за чего ему пришлось заложить квартиру. Впоследствии жильё оказалось под угрозой продажи с торгов.

Как уверяет тренер, в 2023 году он рассчитался с Малафеевым, однако вместо возвращения квартиры получил требование освободить помещение. Семёнов попытался оспорить сделку, но суд отказал ему в удовлетворении иска.

Представитель экс-вратаря «Зенита» настаивал, что тренер неоднократно менял свою позицию относительно обстоятельств продажи и лично участвовал в оформлении перехода права собственности. Суд также принял во внимание расписку и документы о перечислении денег кредитору.

Решение о выселении Семёнова было вынесено ещё 25 июня 2024 года, а 4 марта 2026-го его оставила в силе апелляционная инстанция. Отдельное требование тренера признать договор купли-продажи недействительным также было отклонено. Теперь, по информации Mash, ему предстоит покинуть квартиру до 20 ноября.

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