Бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко приговорили к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу об организации двух покушений на убийство. Такое решение 13 ноября вынес Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

«Назначить Симоненко 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима с лишением специального звания полковника внутренней службы», — огласила решение судья.

По материалам дела, бывший высокопоставленный сотрудник МЧС организовал два покушения на убийство. Кроме того, ему вменяли организацию приготовления к заказному убийству из корыстных побуждений группой лиц.

Второй фигурант дела, бывший руководитель отдела надзорной деятельности МЧС по Северскому району Мелько Джемо, получил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Его также лишили специального звания подполковника внутренней службы. Суд признал Джемо виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству.

Оба подсудимых во время судебного разбирательства отрицали свою вину. Уголовное дело рассматривалось в Ростовской области после изменения территориальной подсудности. Прокуратура добилась переноса процесса из Краснодарского края, сославшись на связи Симоненко среди местных высокопоставленных чиновников.

Бывшего замглавы кубанского управления МЧС задержали летом 2024 года. Впоследствии его уволили из ведомства в связи с утратой доверия. Отдельно суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Симоненко и его родственников на сумму около 360 миллионов рублей.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении у Симоненко и членов его семьи 250 миллионов рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей. Среди дорогостоящих машин фигурировали Zeekr, LiXiang L9, BMW X5 и BMW X6. Генпрокуратура потребовала обратить имущество в доход государства, поскольку его происхождение вызвало вопросы у надзорного ведомства.