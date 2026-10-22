Суд назначил Ананьеву* 18 лет за подготовку покушения на главу Крыма Аксёнова

Владимира Ананьева* приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова. Первые четыре года осуждённый проведёт в тюрьме. Решение вынес Южный окружной военный суд.

«Признать Ананьева* виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме», — огласил судья.

При этом государственное обвинение добивалось более сурового наказания — 22 лет заключения.

Ананьев* стал третьим осуждённым по данному делу. Ранее суд назначил Владимиру Боднарю* 13 лет лишения свободы, а Оксане Шевченко* — 10 лет. Материалы в отношении всех троих поступили в военный суд в феврале 2025 года.

По версии следствия, в феврале 2022-го гражданин Украины организовал группу для совершения теракта в Крыму. Её участникам поручили собирать сведения о передвижениях служебного автомобиля Аксёнова. Впоследствии к подготовке нападения привлекли Ананьева*.

Как установили следователи, Боднарь* доставил из Запорожской области самодельное взрывное устройство и необходимое оборудование. Всё это спрятали в гараже, арендованном Шевченко* в Симферополе. За маршрутами главы региона наблюдали при помощи видеокамеры. В феврале 2024 года фигурантов задержали сотрудники ФСБ.

Напомним, что в 2023 году, сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова. По данным ведомства, завербованный СБУ исполнитель намеревался подорвать автомобиль руководителя региона. Подозреваемого задержали в момент получения взрывного устройства из тайника.