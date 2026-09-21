Экс-замглавы петербургского УФСИН получил 20 лет за растрату 125 млн рублей

Бывшего замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко приговорили к семи годам колонии за растрату при поставке оборудования для следственного изолятора «Кресты-2». С учётом прежних приговоров общий срок составил 20 лет в колонии строгого режима. После освобождения Мойсеенко ещё полтора года будет ограничен в свободе. Его также лишили звания полковника внутренней службы, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Суд установил, что в 2014–2016 годах Мойсеенко вместе с директором компании «ГСК» Виктором Кудриным переводил подрядчику бюджетные деньги за невыполненные работы. В документах указывали завышенные объёмы, а для изолятора закупали более дешёвое оборудование, не соответствовавшее проекту.

По документам, для 13 зданий «Крестов-2» поставили, в частности, 13 лифтов, мебель и спортивный инвентарь. Однако, как установил суд, эти вещи на объект так и не привезли, хотя деньги за них перечислили. Суд взыскал с Мойсеенко 125,8 млн рублей ущерба. Сам он вину не признал.

Ранее Мойсеенко приговорили к 11 годам за взятки на 710 млн рублей от подрядчиков, строивших «Кресты-2». Он также получил 15 лет по делу об убийстве сотрудника ФСИН. В 2025 году его отдельно осудили за растрату более 7 млн рублей при поставке оборудования для изолятора.

Летом 2026 года по иску Генпрокуратуры у Мойсеенко изъяли 18 объектов недвижимости и девять дорогих автомобилей. Имущество в России оценили примерно в 100 млн рублей, активы за рубежом — в €1,2 млн. Чтобы скрыть имущество, Мойсеенко оформлял его на доверенных лиц.

А ранее бывшего главу УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу приговорили к шести годам колонии. По версии следствия, он потребовал от подчинённых передать ему премии на сумму около 3,4 млн рублей. Суд также лишил Дзюбу звания генерал-майора внутренней службы.