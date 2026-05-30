Экс-глава УФСИН Башкирии лишился свободы из-за премий

Бывшего главу УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу приговорили к шести годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Дзюба руководил управлением почти пять лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года он запугал десятки подчинённых и потребовал передать ему премии, выданные сотрудникам ФСИН. Общая сумма составила около 3,4 млн рублей.

Как сообщалось ранее, деньги якобы собирались «для представительских нужд управления». Подчинённые, опасаясь начальника, передали ему миллионы, после чего главу УФСИН разоблачили.

В апреле 2025 года Дзюбу задержали в Уфе, а затем отправили под стражу. Ему вменили превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Помимо срока, бывшего начальника лишили звания генерал-майора внутренней службы.