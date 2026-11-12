Бывший заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Ишмаев скончался в здании окружного суда в Салехарде. 70-летнему экс-чиновнику внезапно стало плохо, на место вызвали реанимационную бригаду, однако спасти его не удалось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В здании суда ЯНАО <…> ему стало плохо. На месте работала реанимационная бригада, посетитель скончался. Это произошло не во время судебного заседания», — уточнили в судебной инстанции.

Трагедия произошла 10 ноября. Ишмаев в тот день участвовал в рассмотрении жилищного спора. При этом представители суда особо подчеркнули, что мужчина умер не во время слушания. По факту произошедшего проводится проверка.

Игорь Ишмаев родился 28 мая 1956 года в городе Асбесте Свердловской области. Он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «горный инженер-геофизик», работал в Западно-Сибирском научно-исследовательском и проектном институте геофизики, а затем в Тюменском индустриальном институте.

С 1994 года его профессиональная деятельность была связана с Ямалом. В ноябре 1997 года при губернаторе Юрии Неелове Ишмаев занял должность заместителя главы региона и возглавил комитет по управлению государственным имуществом. В этой должности он занимался вопросами государственной собственности, земельных отношений и формирования имущественной системы округа.

В 2005 году после реорганизации ведомств Ишмаев стал первым руководителем департамента имущественных отношений ЯНАО. Он возглавлял структуру до 2010 года, когда регион покинул пост губернатора Юрий Неелов. Бывшие коллеги вспоминают Ишмаева как принципиального и ответственного руководителя, внёсшего значительный вклад в развитие округа.

Церемония прощания с бывшим замгубернатора прошла 12 ноября с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале Салехарда.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае смерти человека в здании суда. В ноябре 2023 года в Симоновском суде Москвы обнаружили тело 46-летнего обвиняемого по делу о мошенничестве. Мужчина вышел из зала заседаний и не вернулся, однако его отсутствие заметили лишь на следующий день. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.