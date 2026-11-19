Бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова приговорили к 10 годам колонии по делу о растрате, легализации денежных средств и получении взяток. Также суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и прекратил уголовное преследование по обвинению в организации преступного сообщества.

Кроме того, Цаликова лишили всех государственных наград и запретили занимать должности на государственной службе в течение 15 лет после освобождения.

Государственное обвинение настаивало на более суровом наказании. Прокуратура запрашивала для бывшего высокопоставленного чиновника 18 лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов рублей.

70-летнего Цаликова задержали 5 марта 2026 года. Ему вменяли 12 эпизодов растраты и легализации денежных средств, а также два эпизода получения взяток. Первоначально следствие также обвиняло его в организации преступного сообщества, однако производство по этой части дела суд прекратил.

Руслан Цаликов занимал пост первого заместителя министра обороны с 2015 по 2024 год. В ведомстве он курировал судебно-правовую работу, финансовый контроль, управление имуществом и информационную политику. На протяжении многих лет чиновник работал под руководством Сергея Шойгу.