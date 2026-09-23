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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:09

Экс-замначальника УМВД Тюменской области Лапухина задержали за мошенничество

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывшего заместителя начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Лапухина задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По словам собеседника агентства, с экс-руководителем работают следователи. Ему вменяют статью 159 УК РФ. Как ожидается, меру пресечения на время расследования изберут 23 сентября. Лапухин занимал должность заместителя начальника областного УМВД в 2024–2026 годах.

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Борис Эльфанд
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