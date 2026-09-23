Экс-замначальника УМВД Тюменской области Лапухина задержали за мошенничество

Бывшего заместителя начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Лапухина задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По словам собеседника агентства, с экс-руководителем работают следователи. Ему вменяют статью 159 УК РФ. Как ожидается, меру пресечения на время расследования изберут 23 сентября. Лапухин занимал должность заместителя начальника областного УМВД в 2024–2026 годах.

Ранее стало известно об аресте нового руководителя Центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного МВД Геннадия Пешкова по делу о растрате служебного топлива. Он успел проработать на должности меньше недели.