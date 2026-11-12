Экс-зампреда «Динамо» Михалевского приговорили к 5,5 года колонии
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Бывший первый заместитель председателя московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимир Михалевский получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Тушинский суд Москвы признал его виновным в двух эпизодах мошенничества с недвижимостью почти на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.
Помимо лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. Общая сумма взыскания составила почти 100 млн рублей.
Михалевский находился под домашним арестом в одной из частных клиник, но самовольно её покинул, поэтому суд ужесточил подсудимому меру пресечения, отправив его в СИЗО. Срок ареста установлен до 9 января 2027 года. Вину Михалевский не признаёт.
Ранее бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова постановили лишить ордена Дружбы после вынесения второго обвинительного приговора. Экс-чиновника признали виновным в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением $5 млн. По совокупности с предыдущим судебным решением Абызову назначили 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 80,1 млн рублей.