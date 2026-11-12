Бывший первый заместитель председателя московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимир Михалевский получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Тушинский суд Москвы признал его виновным в двух эпизодах мошенничества с недвижимостью почти на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.

Помимо лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. Общая сумма взыскания составила почти 100 млн рублей.

Михалевский находился под домашним арестом в одной из частных клиник, но самовольно её покинул, поэтому суд ужесточил подсудимому меру пресечения, отправив его в СИЗО. Срок ареста установлен до 9 января 2027 года. Вину Михалевский не признаёт.