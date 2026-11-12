Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о вымогательстве почти десяти биткоинов у задержанного мужчины. Михаил Ржевский, Вадим Игнатов и Егор Алексанов получили от семи с половиной до девяти лет лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ», выяснивший подробности уголовного дела о хищении криптовалюты на 26,2 миллиона рублей.

Самое суровое наказание назначили Ржевскому — девять лет колонии и штраф 850 тысяч рублей. Игнатова приговорили к восьми годам, а Алексанова — к семи с половиной. Последним двум осуждённым также предстоит выплатить по 700 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил фигурантов специальных званий и на два с половиной года запретил им занимать должности в органах государственной власти.

Всё произошло 19 июля 2023 года на Привольной улице в Москве. Сотрудники полиции остановили мужчину, заковали его в наручники и поместили в автомобиль Toyota Land Cruiser. Забрав телефон задержанного, они обнаружили криптовалютный кошелёк и потребовали перевести цифровые активы на подконтрольные им счета.

Под угрозой уголовного преследования потерпевший перечислил злоумышленникам 9,6 биткоина, стоимость которых на тот момент составляла 26,2 миллиона рублей. После получения денег мужчину отпустили.

Фигурантам вменяли вымогательство, грабёж и превышение должностных полномочий. Свою вину они отрицали как во время следствия, так и в суде, настаивая на оправдательном приговоре. О задержании полицейских, вымогавших у московского криптоинвестора биткоины на 26 миллионов рублей под угрозой возбуждения уголовного дела, Life.ru писал ещё в сентябре 2023 года.

А недавно Зюзинский суд Москвы приговорил чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага к пяти с половиной годам колонии по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По материалам дела, спортсмен входил в преступную группу, участники которой выбирали жертв среди владельцев крупных криптовалютных сбережений. Под предлогом задержания и угроз уголовного преследования злоумышленники требовали у москвичей деньги, причинив ущерб на сумму свыше четырёх миллионов рублей. Вместе с Четинбагом осудили его сообщника Камала Мамаева, получившего шесть с половиной лет колонии. Сам спортсмен отвергал предъявленные обвинения.