Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова постановили лишить ордена Дружбы после вынесения второго обвинительного приговора. Экс-чиновника признали виновным в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением $5 млн, следует из текста решения суда.

По совокупности с предыдущим судебным решением Абызову назначили 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 80,1 млн рублей. Кроме того, на протяжении трёх лет ему запрещено занимать в государственных органах должности, предполагающие управленческие и административно-хозяйственные полномочия.

В основу нового дела легла история с финансированием американской компании Alion Energy, занимавшейся технологиями солнечной энергетики. Российская венчурная компания направила на её проекты $5 млн. По версии следствия, впоследствии средства вывели через сторонние организации, обналичили и присвоили.

Организатором преступной схемы следователи сочли Абызова. Сам бывший министр обвинения отвергал, заявляя, что также вкладывал собственные деньги в американский проект и понёс убытки.

Первый приговор экс-чиновнику вынесли в декабре 2023 года. Тогда его осудили на 12 лет за создание преступного сообщества и другие преступления, включая хищение четырёх миллиардов рублей у энергетических компаний.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала назначить Абызову 15 лет колонии и штраф в 90 млн рублей. Такое наказание обвинение предлагало установить с учётом предыдущего приговора. Защита настаивала на непричастности бывшего министра к хищению средств.