Прокуратура потребовала приговорить бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова к 15 годам колонии строгого режима. Наказание предлагается назначить по совокупности с предыдущим приговором. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника судебного процесса.

Речь идёт об уголовном деле о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании (РВК) в американскую Alion Energy, занимавшуюся разработками в области солнечной энергетики. По версии следствия, в результате незаконных действий были похищены средства, выделенные на финансирование проекта. Потерпевшей стороной признана РВК.

Расследование началось ещё в марте 2018 года в отношении топ-менеджера РВК Яна Рязанцева и неустановленных лиц. В апреле 2022-го материалы в отношении других предполагаемых участников выделили в отдельное производство. Позднее фигурантом дела стал Абызов.

Защита бывшего министра настаивает, что срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истёк, а доказательств его причастности к предполагаемому мошенничеству нет. Сам Абызов ранее утверждал, что вкладывал собственные деньги в Alion Energy и тоже пострадал от неудачных инвестиций.

Уголовное преследование Абызова продолжается несколько лет. В декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей. Бывшего чиновника признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и других преступлениях. В основу дела легло, в частности, хищение четырёх миллиардов рублей у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС. Кроме того, суд лишил Абызова ордена Дружбы.

В октябре 2024 года Мосгорсуд оставил приговор в силе, отклонив жалобы осуждённого и его адвокатов. В январе 2025-го Life.ru сообщал о начале конфискации имущества экс-министра. Под изъятие попали активы стоимостью 23,5 миллиарда рублей, а общая сумма задолженности по исполнительным производствам на тот момент достигала 28 миллиардов.

Следующий этап разбирательств начался осенью 2025 года. В сентябре Абызова этапировали из колонии строгого режима в Сыктывкаре в московский СИЗО для проведения следственных действий. Уже в октябре стало известно о новом обвинении в мошенничестве в особо крупном размере.