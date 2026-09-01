Экс-министр Абызов не признал вину по второму делу о мошенничестве

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов не признал вину по второму уголовному делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании. Об этом он заявил 1 сентября в Таганском суде Москвы.

«Предъявленное обвинение мне не понятно, в инкриминируем деянии вину я не признаю. Обвинение считаю незаконным и необоснованным», — сказал Абызов.

Новое дело связано с инвестициями РВК в американскую компанию Alion Energy Inc. По версии обвинения, в результате мошеннической схемы компании был причинён ущерб на сотни миллионов рублей.

Представитель РВК уже заявил в суде гражданский иск к Абызову на 353,75 млн рублей. Суд приобщил его к материалам дела.

Абызову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В августе Мосгорсуд оставил его под стражей по новому делу до 9 января 2027 года.

При этом бывший министр уже отбывает наказание по первому уголовному делу. В декабре 2023 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей за создание преступного сообщества, мошенничество и другие преступления.

Новое дело против Михаила Абызова возбудили ещё осенью 2025 года. Тогда Life.ru писал, что экс-министра обвинили в хищении средств Российской венчурной компании. По версии следствия, речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.

Уже в марте 2026 года суд продлил Абызову арест по новому обвинению. При этом он продолжает отбывать 12-летний срок по первому делу, по которому его признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и других преступлениях.