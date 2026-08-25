Суд начал слушать второе дело экс-министра Абызова о мошенничестве

Таганский суд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с акциями Российской венчурной компании (РВК). Сам экс-министр вину не признаёт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд, слушания по существу уже начались. Абызову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В тот же день Мосгорсуд отказался менять ему меру пресечения и признал законным решение оставить экс-министра под стражей до 9 января 2027 года. Защита указывала, что скрыться Абызов не может, поскольку уже отбывает наказание по первому уголовному делу.

Ранее, в декабре 2023 года, Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей. Его признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации преступных доходов, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе.

Ранее Life.ru рассказывал о деталях второго дела Абызова. Тогда стало известно, что оно связано с Российской венчурной компанией, а экс-министр отвергает предъявленное ему обвинение.