Рэпер Роман Романов, известный под псевдонимом 3g0th2002, получил 12 суток административного ареста после выступления в московском клубе Castle Hall. Как сообщает SHOT, музыканта заподозрили в употреблении наркотиков, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Концерт состоялся 30 октября. Артист вышел на сцену предположительно в состоянии наркотического опьянения и исполнил несколько своих треков. После выступления ему предложили пройти проверку, но тот не согласился.

В отношении Романова составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность как за употребление запрещённых веществ без назначения врача, так и за отказ от законного требования пройти освидетельствование при наличии соответствующих оснований. Максимальное наказание — 15 суток ареста.

3g0th2002 известен среди молодой аудитории, увлекающейся андеграундным рэпом. Музыкант открыто выражает симпатию к покойному Паше Технику, а в социальных сетях использует провокационные высказывания в собственный адрес.