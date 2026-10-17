Экскаваторы вместо кассации: Под Туапсе начали сносить «Буревестник»

В Туапсинском районе начали сносить коттеджный посёлок «Буревестник», дома в котором суды признали самовольными постройками на особо охраняемой природной территории. Спор касается 65 земельных участков, принадлежащих 54 собственникам.

Руины коттеджного посёлка «Буревестник». Видео © Telegram / Baza

Ещё в ноябре 2025 года Туапсинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, постановив изъять участки в пользу Краснодарского края, а расположенные на них дома снести за счёт владельцев. Весной 2026 года Краснодарский краевой суд оставил это решение в силе. А 16 октября Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции также отказался отменять судебные акты, подтвердив, что спорная территория относится к зоне санитарной охраны курортов и не может использоваться под частную жилую застройку.

При этом тяжёлая техника зашла в посёлок ещё до кассационного заседания. По сообщениям местных изданий, исполнительные действия начались в первой декаде октября, тогда как сами жители рассчитывали дождаться рассмотрения жалобы 16 октября, а затем при необходимости обращаться в Верховный суд.

Собственники настаивают, что покупали землю и строили дома законно: участки были оформлены через муниципалитет, а на строительство выдавались разрешения. По их версии, ошибки допустили чиновники, которые не имели права переводить эту территорию под жильё, а теперь последствия этих решений легли на добросовестных приобретателей.

О том, что людей вывели из домов в спешке и не дали нормально собрать вещи, сообщает Baza со ссылкой на жителей «Буревестника». По данным телеграм-канала, к настоящему моменту уже снесены шесть домов.