Чиновника мэрии Екатеринбурга вызвали на очную ставку по делу о сносе киосков

Правоохранители вызвали для дачи пояснений заместителя директора департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Сергея Васильева. Как сообщает URA.ru, интерес силовиков к чиновнику связан с расследованием нарушений при демонтаже торговых киосков.

По информации источника издания, утром 7 октября Васильева доставили на очную ставку с заместителем директора муниципального учреждения «Центр организации ярмарок» Сергеем Вдовенко. Последний ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. При этом на следующий день представитель мэрии вернулся к исполнению рабочих обязанностей.

В городской администрации изложили другую версию произошедшего. Там пояснили, что сотрудника пригласили в качестве эксперта, чтобы разобраться в порядке демонтажа и вывоза нестационарных торговых объектов. Его задачей было разъяснить действующий регламент проведения подобных работ.

Интерес силовиков возник на фоне расследования уголовного дела, возбуждённого ранее из-за нарушений в этой сфере. При этом производство пока остаётся бесфигурантным. О предъявлении обвинений Васильеву или изменении его процессуального статуса не сообщается.