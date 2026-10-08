Чиновника мэрии Екатеринбурга вызвали на очную ставку по делу о сносе киосков
Обложка © Life.ru
Правоохранители вызвали для дачи пояснений заместителя директора департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Сергея Васильева. Как сообщает URA.ru, интерес силовиков к чиновнику связан с расследованием нарушений при демонтаже торговых киосков.
По информации источника издания, утром 7 октября Васильева доставили на очную ставку с заместителем директора муниципального учреждения «Центр организации ярмарок» Сергеем Вдовенко. Последний ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. При этом на следующий день представитель мэрии вернулся к исполнению рабочих обязанностей.
В городской администрации изложили другую версию произошедшего. Там пояснили, что сотрудника пригласили в качестве эксперта, чтобы разобраться в порядке демонтажа и вывоза нестационарных торговых объектов. Его задачей было разъяснить действующий регламент проведения подобных работ.
Интерес силовиков возник на фоне расследования уголовного дела, возбуждённого ранее из-за нарушений в этой сфере. При этом производство пока остаётся бесфигурантным. О предъявлении обвинений Васильеву или изменении его процессуального статуса не сообщается.
Ранее Life.ru рассказывал, что гендиректора «Патриота» задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, и Минобороны заявило о максимальном содействии следствию. Ранее, в августе 2025 года, экс-директора парка Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам за мошенничество и служебный подлог в связи с незаконным строительством на участке бывшего замминистра обороны Павла Попова, который в апреле 2026-го получил 19 лет колонии.
Больше новостей о расследованиях, действиях правоохранителей и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.