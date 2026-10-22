Эксперт Балынин назвал сумму пенсионных накоплений для выплаты в 2027 году

В 2027 году получить пенсионные накопления одной выплатой можно будет при сумме не более 469 665 рублей. Такой прогноз ТАСС привёл доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму пенсионера и ожидаемой продолжительности выплат накопительной пенсии. Для расчёта на 2027 год используется прогноз ПМП в размере 17 395 рублей — на 6,8% выше показателя 2026 года.

По методике расчёта берут десятую часть прогнозируемого прожиточного минимума, то есть 1 739,5 рубля, и умножают её на 270 месяцев. В результате получается порог в 469 665 рублей. Его устанавливают федеральным законом на каждый год. Граждане, чьи пенсионные накопления не превышают эту сумму, смогут забрать их целиком.

Ранее Life.ru писал, что в ноябре 2026 года три категории российских пенсионеров получат повышенные выплаты. Прибавка коснётся граждан, которым в октябре исполнится 80 лет, а также некоторых бывших работников авиации и угольной промышленности. Для пенсионеров, отметивших 80-летие, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удвоится с следующего месяца. Кроме того, в расчёте учтут надбавку за уход, введённую с 2025 года.