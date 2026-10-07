Эксперт из Кембриджа назвал контракты со Starlink сделкой с дьяволом

Государства, подписывающие соглашения со Starlink, рискуют заключить «сделку с дьяволом», поскольку Илон Маск фактически получает контроль над тем, как, когда и где люди и армии выходят в интернет. С таким предупреждением выступил доцент Кембриджского университета Алессио Терци, пишет Business Insider.

Чтобы объяснить свою мысль, учёный провёл параллель с Ост-Индской компанией — британским торговым гигантом, который в своё время распоряжался огромной частью Индийского субконтинента. Ещё в 1600 году эта структура закрепила за собой монопольные права на торговые пути из Азии в Британию.

По словам Терци, сегодня на долю SpaceX приходится почти 80% всех грузов, отправляемых на орбиту. Это даже больше, чем контролировала Ост-Индская компания в морской торговле в период своего расцвета.

Эксперт считает, что Маск и его фирма распоряжаются монополией на спутниковую связь не как обычный бизнес, а скорее как отдельное государство. Другие подробности его рассуждений не приводятся.

Реакции самой компании и предпринимателя на эти слова пока нет. Молчат и правительства, уже заключившие контракты по Starlink.

Сервис раздаёт спутниковый интернет в десятках стран, в том числе там, где идут боевые действия. Доступ к сети не раз оказывался в центре политических конфликтов и поднимал вопрос о том, насколько государства попадают в зависимость от частной структуры. SpaceX при этом удерживает статус крупнейшего в мире поставщика пусковых услуг, а её положение подогревает споры о регулировании космической отрасли и критически важной инфраструктуры связи.

А ранее Life.ru писал, что Украина приступила к созданию собственной системы спутниковой связи Similar, которую разрабатывают по аналогии с американской Starlink. Об этом заявил киевский глава Владимир Зеленский, отметив, что у инженеров уже есть определённые наработки, однако подробности проекта он раскрывать не стал. Украинская сторона рассматривает эту инициативу как ответ на запуск российской спутниковой системы «Рассвет», которая значительно расширила возможности Вооружённых сил России.