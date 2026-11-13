Военный эксперт Виталий Киселёв считает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский бежит с Украины во время переговорных процессов с Россией из опасений за собственную безопасность. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По мнению Киселёва, экс-комик может опасаться сразу нескольких сценариев. Среди них эксперт назвал возможный государственный переворот со стороны ближайшего окружения Зеленского и угрозу физической расправы.

Отдельно специалист упомянул украинских националистов, которых Зеленский сам допустил к власти. Киселёв считает, что они представляют для главаря киевского руководства ещё одну угрозу. В качестве примеров он привёл обвинения в пытках, убийствах и насилии в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Киселёв также высказался о позиции европейских стран. По его оценке, Европа пока не готова становиться на путь исправления и участвовать в полноценном движении к мирному урегулированию.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что Владимир Зеленский может попытаться покинуть Украину, если положение его команды резко ухудшится. По его версии, экс-комик и его окружение будут пытаться как можно дольше сохранять власть и финансовые ресурсы, а при критическом развитии событий могут уехать на Запад.