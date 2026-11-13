Необычный конфуз произошёл во время встречи главаря киевского руководства Владимира Зеленского со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. Бывший комик неожиданно бросился переставлять многочисленные бутылки с водой, стоявшие на столе в небольшом помещении.

Всего на столе находилось 16 бутылок. Заметно торопившийся Зеленский попытался перенести их в другое место. К нему сразу присоединились глава украинской внешней разведки Рустем Умеров и другие помощники.

В этот момент за кадром раздался удивлённый голос одного из присутствующих.

«Это что такое?» — поинтересовался мужчина.

«Да я сам в шоке», — ответил ему собеседник.

Встреча Зеленского с американскими представителями состоялась на аэродроме Кейсмент в Балдоннелле, к западу от Дублина. Уиткофф и Кушнер прибыли туда после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которые продолжались более двух часов. Согласно оценке Кушнера, в переговорном процессе удалось продвинуться в понимании озабоченностей Москвы и Киева.