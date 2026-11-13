Американская делегация после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве отправилась в Дублин, чтобы ознакомить главаря киевского руководства Владимира Зеленского с их позитивными результатами. О содержании разговора с экс-комиком рассказал спецпосланник США Стив Уиткофф.

«Мы прилетели сюда, чтобы встретиться и сообщить ему о ряде положительных результатов, которых, как нам кажется, нам удалось достичь», — сказал спецпредставитель США.