Уиткофф сообщил Зеленскому о позитивных итогах встречи с Путиным
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Американская делегация после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве отправилась в Дублин, чтобы ознакомить главаря киевского руководства Владимира Зеленского с их позитивными результатами. О содержании разговора с экс-комиком рассказал спецпосланник США Стив Уиткофф.
«Мы прилетели сюда, чтобы встретиться и сообщить ему о ряде положительных результатов, которых, как нам кажется, нам удалось достичь», — сказал спецпредставитель США.
Ранее спецпредставитель США Джаред Кушнер назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным подробными и продуктивными. Он также считает, что к урегулированию украинского конфликта необходимо привлечь европейских союзников. По его словам, американская сторона на протяжении последних нескольких месяцев поддерживала интенсивные контакты с европейскими партнёрами. Он назвал их присутствие за столом переговоров принципиальным условием достижения договорённостей.