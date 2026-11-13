Кушнер заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине
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Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что к урегулированию украинского конфликта необходимо привлечь европейских союзников. Об этом он заявил журналистам в Дублине.
«Мы не сможем заключить эту сделку без того, чтобы европейцы были за столом переговоров», — сказал Кушнер.
По его словам, американская сторона на протяжении последних нескольких месяцев поддерживала интенсивные контакты с европейскими партнёрами. Он назвал их присутствие за столом переговоров принципиальным условием достижения договорённостей.
Напомним, главарь киевского руководства Владимир Зеленский встретился с представителями американской администрации Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии. Переговоры состоялись на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннелле, неподалёку от Дублина. Встреча прошла после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Беседа в Кремле продолжалась более двух часов.
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