Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что к урегулированию украинского конфликта необходимо привлечь европейских союзников. Об этом он заявил журналистам в Дублине.

«Мы не сможем заключить эту сделку без того, чтобы европейцы были за столом переговоров», — сказал Кушнер.

По его словам, американская сторона на протяжении последних нескольких месяцев поддерживала интенсивные контакты с европейскими партнёрами. Он назвал их присутствие за столом переговоров принципиальным условием достижения договорённостей.

Напомним, главарь киевского руководства Владимир Зеленский встретился с представителями американской администрации Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии. Переговоры состоялись на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннелле, неподалёку от Дублина. Встреча прошла после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Беседа в Кремле продолжалась более двух часов.