Самолёт, совпадающий по характеристикам с бортом спецпосланника США Стива Уиткоффа, вылетел из Ирландии. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идёт о Bombardier Global 7500. У него тот же номер, что и у самолёта американского спецпосланника. Лайнер вылетел из аэропорта Дублина в 2:37 мск.