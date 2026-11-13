Самолёт с номером борта Уиткоффа вылетел из Дублина
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Самолёт, совпадающий по характеристикам с бортом спецпосланника США Стива Уиткоффа, вылетел из Ирландии. Об этом пишет РИА «Новости».
Речь идёт о Bombardier Global 7500. У него тот же номер, что и у самолёта американского спецпосланника. Лайнер вылетел из аэропорта Дублина в 2:37 мск.
Напомним, Владимир Зеленский встретился с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. Переговоры состоялись на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннелле. Встреча прошла после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться прекращения конфликта на Украине и поручил своей переговорной команде приложить для этого все усилия.