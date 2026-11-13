В переговорах по урегулированию конфликта на Украине удалось продвинуться в понимании озабоченностей Москвы и Киева. Об этом сообщил зять президента США Джаред Кушнер по итогам серии дипломатических встреч.

По его словам, американской стороне удалось возобновить прямой диалог между Россией и Украиной после многомесячного перерыва. Участники также обсуждали возможные решения и дальнейший путь к урегулированию.

«Была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров спустя многие месяцы. Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперёд», — написал Кушнер в соцсети X.

Заявление прозвучало после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Москве и последующей встречи с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Дублине. В поездке вместе с Кушнером участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.