НАТО расширяет возможности ведения киберопераций за счёт привлечения частных технологических компаний. Одним из направлений такой работы военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов назвал использование гражданской IT-инфраструктуры для наступательных действий против России. Об этом он рассказал ТАСС накануне начала учений Cyber Coalition 2026 в Эстонии.

По словам эксперта, альянс постепенно выстраивает цифровую экосистему, в которой возможности крупнейших IT-игроков становятся частью военного планирования. Такой подход предполагает использование ресурсов частного сектора не только для защиты информационных систем, но и для операций против инфраструктуры потенциального противника.

Степанов обратил внимание и на деятельность центров передового опыта НАТО в приграничных с Россией районах. Он утверждает, что через эти структуры организуются попытки нарушить работу российских цифровых ресурсов, в том числе с помощью DDoS-атак. По его оценке, российская сторона блокирует подобные воздействия.

Cyber Coalition проводится с 2008 года. Нынешний этап манёвров стартует 27 ноября.

Ранее Румыния обратилась к Германии с просьбой расширить военное присутствие на своей территории и предоставить дополнительные военные возможности. Глава румынского МИД объяснил инициативу участившимися инцидентами в Черноморском регионе. По его мнению, обеспечение безопасности Чёрного моря должно оставаться одним из приоритетов НАТО и Евросоюза, а альянсу необходимо укреплять оборонный потенциал восточного фланга.