Румыния обратилась к Германии с просьбой расширить военное присутствие на своей территории и предоставить дополнительные военные возможности. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Йоханном Вадефулем в Берлине выступил глава румынского МИД Дан Некулэеску, передаёт агентство Agerpres.

Дипломат объяснил инициативу участившимися инцидентами в Черноморском регионе. По его мнению, обеспечение безопасности Чёрного моря должно оставаться одним из приоритетов НАТО и Евросоюза, а альянсу необходимо укреплять оборонный потенциал восточного фланга.

Кроме того, Некулэеску пригласил немецких партнёров принять участие в создании европейского центра морской безопасности. Его подразделения планируют разместить в румынской Констанце и болгарской Варне.

Вадефуль, в свою очередь, заверил Бухарест в солидарности Берлина и анонсировал расширение деятельности НАТО в Черноморском регионе. Немецкий министр также призвал Россию к заключению перемирия в Чёрном море.

В начале ноября Румыния предложила частично оплачивать содержание американских военнослужащих на своей территории. Таким образом Бухарест рассчитывает предотвратить дальнейшее сокращение численности американского контингента. Румынские власти также намерены увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.