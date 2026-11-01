Румыния предложила взять на себя часть расходов на содержание американских военнослужащих, чтобы сохранить военное присутствие США на своей территории. Об этом сообщает Defense România со ссылкой на дипломатические источники Bloomberg. Речь идёт о конфиденциальной инициативе Бухареста.

Предложение предусматривает оплату размещения американского контингента, логистического обеспечения и эксплуатации местных военных объектов. Таким образом румынские власти рассчитывают предотвратить дальнейшее сокращение численности военнослужащих США в стране.

Бухарест также намерен увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Кроме того, около четырёх миллиардов евро планируется направить на расширение и модернизацию авиабазы имени Михаила Когэлничану. Инвестиционная программа рассчитана до 2040 года и должна позволить объекту принимать больше американских и союзных военнослужащих.

При этом инициатива обсуждается на фоне серьёзных бюджетных трудностей Румынии. Страна сталкивается с крупным дефицитом государственных финансов и необходимостью сокращать другие расходы. Дополнительные затраты на размещение иностранных войск могут усилить нагрузку на бюджет.

По данным Defense România, сейчас в стране находятся около тысячи американских военнослужащих. Важную роль в их размещении играет авиабаза имени Михаила Когэлничану на побережье Чёрного моря. Ещё один стратегический объект расположен в Девеселу, где с 2016 года действует американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, входящий в систему ПРО НАТО.

Бухарест одновременно расширяет сотрудничество и с другими союзниками по альянсу. Ранее Life.ru сообщал о переброске французского самолёта морской разведки Atlantique 2 на авиабазу имени Михаила Когэлничану. Его задействовали для наблюдения за обстановкой в Чёрном море и защиты критически важной инфраструктуры.

Кроме того, Румыния предложила Болгарии создать объединённое командование прибрежных стран НАТО в Чёрном море. Бухарест выразил готовность разместить эту структуру на своей территории в 2028 году. Предполагается, что командование будет работать на ротационной основе.