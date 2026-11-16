Кегашбек Орунбаев, известный как «иволгинский потрошитель», признан вменяемым по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Канске Красноярского края почти 30 лет назад. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина мог осознавать свои действия и руководить ими. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как пояснили в ведомстве, обвиняемому провели амбулаторную комплексную экспертизу. Специалисты не выявили психического расстройства, которое лишало бы его способности понимать фактический характер и общественную опасность своих действий в момент преступления.

Речь идёт об убийстве 35-летней жительницы Канска летом 1997 года. По версии следствия, Орунбаев тогда отбывал наказание в колонии-поселении в посёлке Курдояки. Оказавшись за пределами исправительного учреждения, он приехал в Канск, где напал на женщину, изнасиловал её, а затем убил.

Потерпевшая скончалась от многочисленных тяжёлых травм и внутреннего кровотечения. Преступление долгие годы оставалось нераскрытым.

Вернуться к расследованию удалось благодаря сходству обстоятельств убийства с другими преступлениями Орунбаева. Во время следственных действий мужчина признал вину и подробно рассказал о произошедшем. Впоследствии его доставили на место преступления, где он воспроизвёл обстоятельства нападения.

Следствие по этому эпизоду завершено, материалы направлены в Канский городской суд. В настоящее время Орунбаев содержится в местном СИЗО № 5 в ожидании судебного разбирательства.

Сам «иволгинский потрошитель» уже отбывает пожизненное заключение. В 2013 году Верховный суд Бурятии признал его виновным в серии убийств и изнасилований женщин. Позднее правоохранители установили его причастность к другим преступлениям. По данным следствия, общее число жертв может достигать девяти человек.

Ранее Life.ru сообщал, что Орунбаев спустя 29 лет подробно вспомнил убийство женщины в Канске и во время проверки показаний показал следователям место преступления. Правоохранители продолжают проверять его возможную причастность к другим нераскрытым убийствам в Красноярском крае.