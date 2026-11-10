Причиной смерти 23-летней россиянки, тело которой обнаружили под окнами жилого дома на сербском курорте Златибор, стало падение с высоты. Об этом сообщает Региональное информационное агентство RINA со ссылкой на Высшую прокуратуру города Ужице.

«В заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что смерть наступила в результате падения с высоты. Обстоятельства, при которых девушка упала с балкона на тротуар, в настоящее время устанавливаются», — сообщили в надзорном ведомстве.

Погибшую обнаружили 9 ноября возле многоквартирного дома в центральной части Златибора. Личность девушки установлена: это гражданка России с инициалами А. З., которая снимала апартаменты в здании, рядом с которым нашли её тело.

В момент трагедии в квартире находился ещё один россиянин. По неофициальным данным сербского агентства, на допросе мужчина утверждал, что девушка самостоятельно выпрыгнула с балкона, пока он был в ванной комнате.

Результаты вскрытия не выявили у погибшей повреждений, которые указывали бы на избиение перед падением. При этом правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

В российском посольстве в Белграде ранее сообщили, что пока не получали официальных обращений от сербских властей в связи с гибелью соотечественницы. Дипломаты выразили готовность оказать необходимую консульскую помощь её родственникам.