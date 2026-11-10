В Сербии отпустили после допроса россиянина, которого проверяли на причастность к гибели 23-летней соотечественницы на курорте Златибор. При этом у мужчины изъяли паспорт, а следствие продолжает выяснять обстоятельства смерти девушки, сообщает сербское издание Kurir.

Тело россиянки обнаружили 9 ноября возле жилого здания, где она снимала апартаменты. По данным прокуратуры города Ужице, причиной смерти стало падение с высоты. Экспертиза не выявила следов борьбы, синяков или других повреждений, полученных до падения.

На момент трагедии в квартире находился ещё один гражданин России. На допросе он утверждал, что девушка самостоятельно выпрыгнула из окна, пока он был в ванной комнате. После беседы с полицией мужчину отпустили, однако по распоряжению прокуратуры временно забрали его паспорт.

В самой квартире правоохранители обнаружили следы повреждений обстановки. Кроме того, в телефоне погибшей нашли сообщения, которые, по предварительной информации, могут свидетельствовать о суицидальных намерениях. Сейчас следователи проверяют эти сведения и восстанавливают события, предшествовавшие трагедии.

Несмотря на результаты экспертизы, версию убийства пока не исключают. Правоохранители продолжают изучать собранные доказательства и показания людей, контактировавших с россиянкой.