В 14 свёртках, обнаруженных при обыске у политолога Александра Кынева*, экспертиза выявила мефедрон. Результаты исследования огласили на заседании Перовского суда Москвы, сообщил ТАСС.

«В ходе проведенной экспертизы найденных 14 свёртков с наркотическим веществом установлено, что это мефедрон», — сообщила судья, зачитывая материалы уголовного дела.

Политолога обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, свёртки с запрещённым веществом находились в его квартире. Сам Кынев* вину не признаёт.

Следователь обратилась в суд с просьбой продлить обвиняемому содержание под стражей ещё на месяц. Защита, напротив, настаивала на переводе политолога под домашний арест.

Адвокаты указали на состояние здоровья Кынева*. По словам защитника Михаила Бирюкова, у его доверителя диагностировали переломы ноги, поэтому он нуждается в медицинском наблюдении.

Перовский суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест до 24 декабря. Просьбу защиты о домашнем аресте отклонили.

Ранее Life.ru сообщал, что Мосгорсуд отказался освободить Александра Кынева* из СИЗО. Тогда политолог участвовал в заседании дистанционно, жаловался на последствия травмы ноги и заявлял об отсутствии необходимой медицинской помощи в изоляторе.