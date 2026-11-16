В Новосибирске 42-летнюю женщину приговорили к десяти годам колонии за то, что она приучила девятилетнего сына к наркотикам. Мать регулярно употребляла запрещённые вещества на глазах у ребёнка и даже брала его с собой на поиски закладок. В результате мальчик сам начал употреблять наркотики, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как установили следствие и суд, женщина не пыталась скрывать свою зависимость от сына. Она систематически принимала наркотические средства в его присутствии, а также вместе с мальчиком искала тайники с запрещёнными веществами.

При этом наркотики свободно лежали дома. В частности, мать хранила в сумке шприцы с наркотическим средством, к которым ребёнок имел беспрепятственный доступ. Впоследствии мальчик стал самостоятельно брать запрещённые вещества и регулярно их употреблять.

По данным прокуратуры, действия женщины привели к причинению ребёнку вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, в ходе расследования были установлены обстоятельства жестокого обращения с несовершеннолетним и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Дзержинский районный суд Новосибирска признал женщину виновной в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств, повлёкшем тяжкие последствия, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.

«Суд признал подсудимую виновной и назначил 10 лет 1 месяц и 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор пока не вступил в законную силу.